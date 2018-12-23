Песков заверил, что Би-би-си продолжает работать в России и пользоваться всеми привилегиями СМИ

СЕГОДНЯ 16:10 2018-12-23T16:16:37+03:00

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал проверку, начатую Роскомнадзором в отношении интернет-ресурсов Би-би-си и канала BBC World News. Как заметил представитель Кремля, несмотря ни на что, в настоящее время журналисты британской телерадиовещательной корпорации продолжают работать в России и пользоваться всеми привилегиями СМИ.

«У нас сидят корреспонденты Би-би-си, несмотря на то, что их сейчас хорошо проверяют. Они работают, они пользуются всеми привилегиями зарубежных СМИ, всеми привилегиями, которые им гарантирует закон о средствах массовой информации», - сказал Песков в интервью телеканалу «Россия 1».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую пятницу, 21 декабря, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций объявила о том, что начинает проверку британского канала BBC World News и его ресурсов в интернете «на предмет соответствия выпускаемых материалов российскому законодательству». При этом в ведомстве уточнили, что проведение контрольных мероприятий является ответным шагом на притеснения RT в Великобритании.