2018-12-23T16:32:28+03:00
Происшествия

В Москве грузовик врезался в скорую с режиссером Светланой Басковой

В результате ДТП пострадали шесть человек
Дарья ИВАШКИНА
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В Москве грузовик врезался в скорую с режиссером Светланой БасковойВ Москве грузовик врезался в скорую с режиссером Светланой БасковойФото: Дмитрий ПОЛУХИН
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В воскресенье, 23 декабря, крупное ДТП случилось на Третьем транспортном кольце (ТТК) в Москве. Там грузовик врезался в карету скорой помощи и припаркованный рядом автомобиль российского режиссера и сценариста Светланы Басковой.

Как выяснилось, Басковой стало плохо за рулем, поэтому она остановила свою машину прямо на дороге и вызвала скорую. Когда же медики прибыли на вызов и начали оказывать помощь женщине, и произошло столкновение с грузовиком.

По последним данным, в результате аварии пострадали шесть человек: все они получили травмы средней и легкой степени тяжести и были госпитализированы.

В настоящее время на месте происшествия работают правоохранители, которые выясняют все обстоятельства ДТП, сообщает ФАН.

СПРАВКА «КП»

Светлана Баскова - российский кинорежиссер, сценарист и художник. Зрителям она известна по таким фильмам, как «Зеленый слоник» и «Пять бутылок водки».

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