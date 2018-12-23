Песков заявил, что Путина не пугают никакие вопросы

СЕГОДНЯ 16:45 2018-12-23T16:45:28+03:00

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что вопросов, на которые глава нашего государства Владимир Путин боялся бы отвечать, не существует. При этом он отметил, что именно российский лидер во время своей большой пресс-конференции дал слово журналисту «Новой газеты» и представителю украинских СМИ, хотя и понимал, что они «не будут спрашивать его про успехи российской экономики».

«Это ли не лучшим образом показывает, что он открыт для любых серьезных вопросов и он готов на них отвечать», - сказал представитель Кремля в интервью телеканалу «Россия 1».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ежегодная большая пресс-конференция президента РФ состоялась в минувший четверг, 20 декабря. Традиционная встреча с журналистами проходила в Центре международной торговли в Москве. Причем для Путина эта пресс-конференция была уже 14-й по счету, и продолжалась она 3 часа 44 минуты.