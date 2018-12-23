2018-12-23T16:45:28+03:00
Политика

Песков заявил, что Путина не пугают никакие вопросы

Ранее на этой неделе состоялась ежегодная большая пресс-конференция президента РФ
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что вопросов, на которые глава нашего государства Владимир Путин боялся бы отвечать, не существует. При этом он отметил, что именно российский лидер во время своей большой пресс-конференции дал слово журналисту «Новой газеты» и представителю украинских СМИ, хотя и понимал, что они «не будут спрашивать его про успехи российской экономики».

«Это ли не лучшим образом показывает, что он открыт для любых серьезных вопросов и он готов на них отвечать», - сказал представитель Кремля в интервью телеканалу «Россия 1».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ежегодная большая пресс-конференция президента РФ состоялась в минувший четверг, 20 декабря. Традиционная встреча с журналистами проходила в Центре международной торговли в Москве. Причем для Путина эта пресс-конференция была уже 14-й по счету, и продолжалась она 3 часа 44 минуты.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Москве грузовик врезался в скорую с режиссером Светланой Басковой
Песков заверил, что Би-би-си продолжает работать в России и пользоваться всеми привилегиями СМИ
Макрон пообещал принять жесткие меры в отношении участников погромов
Путин поздравил императора Японии с юбилеем
Путин выразил соболезнования родным жертв цунами в Индонезии
Журналистка пристыдила Порошенко за гулянья в элитном ресторане
МИД Турции обвинил Нетаньяху в гибели тысяч палестинцев
В Германии самолет совершил экстренную посадку из-за сломанной кофеварки
Порошенко приравнял участников ОУН-УПА* к ветеранам Великой Отечественной войны
Число жертв цунами в Индонезии возросло до 222 человек
Путин реорганизовал Управление по обеспечению конституционных прав граждан
Нацбанк Белоруссии ввел новые меры по дедолларизации экономики
Судно Pioneering Spirit приступило к укладке «Северного потока — 2» в Финляндии
Вячеслав Володин возложил цветы к мавзолею Хо Ши Мина
Илон Маск назвал великолепной конструкцию российского двигателя РД-180
Times узнала о заговоре министра обороны Великобритании против Мэй
Россиянин Никита Кучеров стал лучшим игроком дня в НХЛ
Роструд напомнил о десятидневных новогодних каникулах
Киевские власти готовят провокации против УПЦ
Число жертв цунами в Индонезии возросло до 168 человек
В Сербии прошли протесты "желтых жилетов"
Украинский депутат предложил создать Ставку Верховного главнокомандующего
National Interest рассказал, где может начаться Третья мировая война
Минобороны опубликовало видео с учений самолетов Ту-160 и Ту-95
На Украине предложили отправить в Керченский пролив британский корабль
Президент Туркмении исполнил новогоднюю песню собственного сочинения