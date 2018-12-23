В Кремле рассказали, когда пройдет «прямая линия» с Путиным

СЕГОДНЯ 17:17 2018-12-23T17:23:15+03:00

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, в 2019 году президент РФ ответит на вопросы граждан перед майскими праздниками

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, когда пройдет следующая «прямая линия» с главой нашего государства Владимиром Путиным. По его словам, в 2019 году российский лидер пообщается с гражданами страны и ответит на их вопросы перед майскими праздниками.

«Была проведена пресс-конференция. Сейчас пройдет Новый год. И уже перед майскими праздниками традиционно проходит "прямая линия"», - сказал представитель Кремля в интервью телеканалу «Россия 1». При этом Песков подчеркнул, что подготовка к «прямой линии» начнется «в ближайшее время».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в этом году «прямая линия» прошла 7 июня. В тот день президент РФ Владимир Путин общался с россиянами в течение четырех часов 20 минут и ответил на 73 их вопроса.

А в минувший четверг, 20 декабря, состоялась ежегодная большая пресс-конференция российского лидера. Она продолжалась 3 часа 44 минуты: все это время глава нашего государства отвечал на вопросы журналистов.