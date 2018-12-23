Песков заявил о жалобах под видом вопросов на большой пресс-конференции Путина

СЕГОДНЯ 17:37 2018-12-23T17:40:45+03:00

По словам представителя Кремля, на мероприятии было много «нежурналистов»

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя прошедшую в минувший четверг, 20 декабря, большую пресс-конференцию главы нашего государства Владимира Путина, заметил, что некоторые вопросы, заданные российскому лидеру, фактически являлись личными обращениями граждан и не имели никакого отношения к профессиональной журналистской деятельности.

«Эти люди не имели никакого отношения к журналистам, к сожалению, своими выступлениями они заняли время тех журналистов, которые хотели задать свои вопросы президенту», - сказал представитель Кремля в интервью телеканалу «Россия 1».

Также, по словам Пескова, в ходе встречи Путина с представителями СМИ озвучивалась не соответствующая действительности информация. «По сути это можно назвать клеветой», - подчеркнул пресс-секретарь.

При этом Дмитрий Песков заявил о необходимости «оградить пресс-конференцию от нежурналистов».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ежегодная большая пресс-конференция президента РФ прошла 20 декабря в Центре международной торговли в Москве. Она продолжалась 3 часа 44 минуты: все это время глава нашего государства Владимир Путин отвечал на вопросы журналистов.