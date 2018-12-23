2018-12-23T18:16:36+03:00
В мире

Эрдоган обвинил Израиль в проведении политики террора

По словам президента Турции, премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху «сеет зло»
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганПрезидент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганФото: REUTERS
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В воскресенье, 23 декабря, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в том, что тот проводит политику государственного террора по отношению к палестинцам. При этом он назвал главу правительства еврейского государства «голосом угнетателей, сеющим зло», и призвал его ответить за «свои злодеяния».

Также турецкий лидер заверил, что Анкара продолжит оказывать поддержку народу Палестины. «Как президент Турции я помогаю угнетенным. А глава израильского правительства сеет зло и занимается государственным террором», - приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в воскресенье, 23 декабря, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обвинил израильского премьера в гибели тысячи палестинцев и назвал его самым настоящим «хладнокровным убийцей».

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