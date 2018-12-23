2018-12-23T18:59:43+03:00
Происшествия

Летевший в Сочи самолет вернулся в аэропорт Москвы из-за отказавшего двигателя

На борту самолета находилось 192 человека
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Фото: Юрий Смитюк/ТАССФото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Пассажирский самолет Airbus A321 авиакомпании S7, летевший из Москвы в Сочи был вынужден вернуться обратно в аэпропорт. Причиной тому стал отказ одного из двигателей на высоте трех тысяч метров. На борту самолета находилось 192 человека, пострадавших нет.

Посадка транспорта прошла успешно. В авиакомпании отметили, что пассажирам судна не угрожала опасность, потому что подобные ситуации всегда прорабатываются пилотами во время подготовки к полету. Также двухдвигательные самолёты могут продолжать полёт и с одним двигателем, сообщает "РИА-Новости".

Лайнер приземлился в аэропорту Домодедово. Для пассажиров уже подготовили запасной борт, на котором они в течение часа смогут вылететь в Сочи.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Германии самолет совершил экстренную посадку из-за сломанной кофеварки. На бортовой кухне произошло короткое замыкание, и пилот решил посадить авиатрансорт в Гамбурге ради безопасности пассажиров.

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