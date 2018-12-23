Макрон выразил сожаление из-за решения США вывести войска из Сирии
Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в воскресенье, 23 декабря, на пресс-конференции в столице Чада Нджамене, заявил, что сожалеет в связи с выводом американских войск из Сирии.
«Я глубоко сожалею о решении, принятом нашими американскими союзниками в отношении Сирии», - сказал Макрон.
При этом глава Пятой республики подчеркнул, что быть союзниками значит «бороться плечом к плечу». «Союзник должен быть надежным и действовать в координации с другими союзниками», - приводит слова французского лидера Reuters.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 19 декабря стало известно о выводе войск Вооруженных сил США с территории северо-восточной Сирии. При этом американский лидер Дональд Трамп написал в своем Twitter о победе над террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ), деятельность которой запрещена во многих странах мира, в том числе и в России.