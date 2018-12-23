2018-12-23T18:48:51+03:00
В мире

Президент Боливии прокомментировал вывод войск США из Сирии

По мнению Эво Моралеса, это победа сирийского народа
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Боливии Эво МоралесПрезидент Боливии Эво МоралесФото: REUTERS
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В воскресенье, 23 декабря, президент Боливии Эво Моралес прокомментировал вывод американских войск из Сирии. По мнению главы латиноамериканского государства, это победа сирийского народа.

«(Президент США Дональд) Трамп воспевает победу, выводя свои войска из Сирии без согласия конгресса или Совета безопасности ООН. Но настоящая победа - за сирийским народом», - написал Моралес в своем микроблоге в Twitter. Кроме того, политик также призвал американцев «научиться уважать закон и уйти из Ирака и Афганистана».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о победе над запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ) в Сирии. При этом он заверил, что борьба с террористами была единственной причиной нахождения американских военных в арабской республике.

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