СКР начал проверку после возвращения самолета в Домодедово из-за отказа двигателя

СЕГОДНЯ 19:04 2018-12-23T19:04:40+03:00

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего

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В воскресенье, 23 декабря, стало известно, что Следственный комитет России (СКР) начал проверку после возвращения самолета Аirbus A321 авиакомпании S7 в аэропорт Домодедово из-за отказа двигателя. Как отметили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте (ММСУТ), в настоящее время следователи пытаются установить все обстоятельства произошедшего.

«В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - цитирует сообщение ММСУТ ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в воскресенье, 23 декабря, пассажирский самолет Airbus A321, летевший из Москвы в Сочи, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за отказа одного из двигателей. Как отмечалось, в момент ЧП на борту воздушного судна находилось 192 человека. При этом экстренная посадка прошла успешно: никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.