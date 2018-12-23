2018-12-23T19:04:40+03:00
Происшествия

СКР начал проверку после возвращения самолета в Домодедово из-за отказа двигателя

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
СКР начал проверку после возвращения самолета S7 в аэропорт Домодедово из-за отказа двигателяСКР начал проверку после возвращения самолета S7 в аэропорт Домодедово из-за отказа двигателяФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В воскресенье, 23 декабря, стало известно, что Следственный комитет России (СКР) начал проверку после возвращения самолета Аirbus A321 авиакомпании S7 в аэропорт Домодедово из-за отказа двигателя. Как отметили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте (ММСУТ), в настоящее время следователи пытаются установить все обстоятельства произошедшего.

«В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - цитирует сообщение ММСУТ ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в воскресенье, 23 декабря, пассажирский самолет Airbus A321, летевший из Москвы в Сочи, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за отказа одного из двигателей. Как отмечалось, в момент ЧП на борту воздушного судна находилось 192 человека. При этом экстренная посадка прошла успешно: никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 со спутником GPS третьего поколения
Дональд Трамп проведет рождественские каникулы в Вашингтоне из-за неутвержденного бюджета
Сотрудники МЧС спасли 15 человек при тушении пожара на востоке Москвы
Президент Боливии прокомментировал вывод войск США из Сирии
Летевший в Сочи самолет вернулся в аэропорт Москвы из-за отказавшего двигателя
Макрон выразил сожаление из-за решения США вывести войска из Сирии
Эрдоган обвинил Израиль в проведении политики террора
Кузнецова обратилась в СКР в связи с сообщениями о брянских чиновниках
Песков заявил о жалобах под видом вопросов на большой пресс-конференции Путина
В Кремле рассказали, когда пройдет «прямая линия» с Путиным
В Дубае установили самый большой в мире новогодний шар
Песков заявил, что Путина не пугают никакие вопросы
В Москве грузовик врезался в скорую с режиссером Светланой Басковой
Песков заверил, что Би-би-си продолжает работать в России и пользоваться всеми привилегиями СМИ
Макрон пообещал принять жесткие меры в отношении участников погромов
Путин поздравил императора Японии с юбилеем
Путин выразил соболезнования родным жертв цунами в Индонезии
Журналистка пристыдила Порошенко за гулянья в элитном ресторане