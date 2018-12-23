2018-12-23T19:46:59+03:00
В мире

Дональд Трамп проведет рождественские каникулы в Вашингтоне из-за неутвержденного бюджета

Президент США отменил семейную поездку во Флориду
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Дональд Трамп проведет рождественские каникулы в Вашингтоне из-за неутвержденного бюджетаДональд Трамп проведет рождественские каникулы в Вашингтоне из-за неутвержденного бюджетаФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп решил провести рождественские каникулы в Белом Доме, отменив при этом семейную поездку на собственную виллу во Флориде. Трамп останется в Вашингтоне из-за ситуации с неутвержденным бюджетом страны и приостановкой из-за этого работы ряда федеральных структур.

- Президент Трамп останется в Вашингтоне, и первая леди вернется из Флориды, чтобы они могли провести Рождество вместе, - отметила Сара Сандерс, пресс-секретарь Белого Дома.

В минувшую субботу, 22 декабря, верхняя палата конгресса США не пришла к единому соглашению по бюджету страны. Как заявил Митч Макконнелл, лидер республиканского большинства в сенате, следующее заседание состоится только в понедельник, 24 декабря. По словам Макконнелла, сенаторы вернуться к рассмотрению этого важного вопроса, когда будут достигнуты необходимые договоренности.

Республиканцы располагают в сенате минимальным большинством, которого недостаточно, чтобы набрать необходимые 60 голосов из 100 для утверждения временного бюджета, сообщает "РИА-Новости".

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