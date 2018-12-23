Сотрудники МЧС спасли 15 человек при тушении пожара на востоке Москвы

СЕГОДНЯ 19:23 2018-12-23T19:23:25+03:00

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В воскресенье, 23 декабря, пожар вспыхнул в жилом доме, расположенном на востоке Москвы по адресу: Косинская улица, дом 14, корпус 1. Как выяснилось, в одной из квартир на 11 этаже загорелись личные вещи жильцов и мебель. По последним данным, площадь возгорания составила 40 квадратных метров.

Как уточнили в МЧС России, сообщение о ЧП поступило в 16:41 мск, а к 17:34 мск уже удалось полностью справиться с огнем.

Причем при тушении пожара сотрудники МЧС спасли 15 человек. «В ходе работ по ликвидации пожара всего было спасено 15 человек. <…> К сожалению, в результате пожара одному человеку потребовалась помощь медиков», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте столичного главка МЧС РФ.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в декабре из пожара в другой московской многоэтажке спасли более 20 человек. При этом еще 24 жильца были эвакуированы из горящего дома.