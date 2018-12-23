SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 со спутником GPS третьего поколения

СЕГОДНЯ 19:40 2018-12-23T19:40:58+03:00

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В воскресенье, 23 декабря, компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с навигационным спутником GPS III, который станет первым в группировке из 32 спутников GPS третьего поколения. Ракета стартовала с космодрома, расположенного на мысе Канаверал в американском штате Флорида.

А чуть позже в SpaceX заявили об успешном размещении GPS III на средней околоземной орбите. При этом в компании заметили, что в этот раз не будут пытаться посадить на Землю первую ступень Falcon 9. «SpaceX ввиду требований, предъявляемых к данной миссии, не предпримет попытку посадить на Землю первую ступень Falcon 9», - говорится в Twitter американского производителя космической техники.

Кстати, стоит отметить, что вывести спутник в космос удалось только с пятой попытки. Изначально запуск был запланирован на 18 декабря, однако его отменили из-за нештатных показаний датчиков. А после этого старт трижды переносили из-за плохой погоды.