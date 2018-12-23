Трамп обсудил с Эрдоганом вывод американских войск из Сирии

СЕГОДНЯ 20:35 2018-12-23T20:35:18+03:00

Как отметил хозяин Белого дома, он провел «продолжительный и продуктивный телефонный разговор» со своим турецким коллегой

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В воскресенье, 23 декабря, президент США Дональд Трамп пообщался по телефону со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Причем сам хозяин Белого дома назвал состоявшуюся беседу «продуктивной». Также он отметил, что в ходе этого телефонного разговора обсуждался «медленный и четко скоординированный» вывод американских войск из Сирии.

«Только что провел продолжительный и продуктивный телефонный разговор с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Мы обсудили «Исламское государство» (ИГ - запрещенная в России террористическая группировка), нашу вовлеченность в Сирии, а также медленный и четко скоординированный вывод оттуда американских военных. После долгих лет они возвращаются домой», - написал Трамп в своем Twitter.

Кроме того, президенты США и Турции затронули и вопросы торговли. «Мы также обсудили в значительной степени расширившуюся торговлю», - добавил американский лидер.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 19 декабря стало известно о выводе войск Вооруженных сил США с территории северо-восточной Сирии. При этом Дональд Трамп объявил о победе над ИГ в арабской республике.