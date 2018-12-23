Звезду Дональда Трампа на Аллее славы испачкали искусственной кровью
Полиция Лос-Анджелеса заявила, что не станет усиливать охрану памятного знака
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На знаменитой Аллее Славы в Лос-Анджелесе звезду президента США Дональда Трампа неизвестные испачкали искусственной кровью и нарисовали свастику.
При этом полиция Лос-Анджелеса заявила, что не станет усиливать охрану памятного знака, ссылаясь на наличие камер видеонаблюдения. Именно они, по словам полицейских, помогают оперативно пресекать инциденты и опознавать личности злоумышленников.