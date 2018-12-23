Порошенко прокомментировал принятие Генассамблеей ООН резолюции по Крыму

СЕГОДНЯ 20:59 2018-12-23T20:59:18+03:00

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В воскресенье, 23 декабря, президент Украины Петр Порошенко прокомментировал принятие Генассамблеей (ГА) ООН украинской резолюции по Крыму. Так, он вспомнил о принятии ассамблеей другого подобного антироссийского документа - о «милитаризации» полуострова - и увидел в этом «четкий сигнал» для России.

«Международное сообщество не будет мириться с нарушениями прав человека и милитаризацией полуострова», - написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 22 декабря ГА Организации Объединенных Наций приняла предложенную Украиной резолюцию, осуждающую «нарушения прав человека» в Крыму. При этом на самом полуострове назвали это решение «антироссийской истерией» и заявили, что ООН под влиянием Вашингтона и Киева стала «площадкой игры в одни ворота».

Кстати, о неких «нарушениях прав человека» в Крыму на Украине говорят уже давно, правда, до сих пор никаких подтверждений этим словам никто так и не нашел.