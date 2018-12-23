Нетаньяху назвал Эрдогана «диктатором-антисемитом» и обвинил в «одержимости Израилем»

СЕГОДНЯ 21:19 2018-12-23T21:19:33+03:00

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В воскресенье, 23 декабря, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отреагировал на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о «политике террора» в еврейском государстве. В ответ он назвал турецкого лидера «диктатором-антисемитом» и обвинил в «одержимости Израилем».

«Я сталкиваюсь с ежедневными выпадами диктатора-антисемита Эрдогана. Он одержим Израилем. Но есть и положительная динамика: прежде Эрдоган атаковал меня каждые два часа, теперь - лишь каждые шесть часов», - приводит слова главы израильского правительства его официальный сайт.

Кроме того, Нетаньяху назвал Турцию страной, «которая изо дня в день все больше превращается в диктатуру».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в воскресенье Эрдоган обвинил премьера Израиля в том, что тот проводит политику государственного террора по отношению к палестинцам, и призвал его ответить за «свои злодеяния».