2018-12-23T21:58:47+03:00
В мире

Президент Турции рассказал о телефонном разговоре с Дональдом Трампом

Собеседники договорились о более тесной координации по ситуации в Сирии
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Президент Турции рассказал о телефонном разговоре с Дональдом ТрампомПрезидент Турции рассказал о телефонном разговоре с Дональдом ТрампомФото: REUTERS
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Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции, сообщил подробности о телефонном разговоре с Дональдом Трампом.

По словам Эрдогана, главы государств пообщались по телефону в это воскресенье, 23 декабря. Главной темой разговора стала взаимная договоренность о более тесной координации по ситуации в Сирии.

- Сегодня мы провели с президентом США Дональдом Трампом очень продуктивный телефонный разговор, в котором сошлись во мнении относительно расширения нашей координации по разным направлениям, от двусторонних торговых отношений до ситуации в Сирии, - прокомментировал Эрдоган.

Тайип Эрдоган, по словам источника в администрации турецкого лидера, выразил готовность Турции оказать поддержку США в процессе вывода войск из Сирии, чтобы избежать "вакуума власти" в регионе в этот период, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru сообщил о том, что Трамп обсудил с Эрдоганом вывод американских войск из Сирии. Президент США отметил, что провел «продолжительный и продуктивный телефонный разговор» со своим турецким коллегой.

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