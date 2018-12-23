Певца Виктора Салтыкова не пустили на Украину

СЕГОДНЯ 21:53 2018-12-23T22:07:23+03:00

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В воскресенье, 23 декабря, певец Виктор Салтыков сообщил, что его не пустили в Киев из-за «отсутствия у него денежных средств». Также он заявил о намерении подать в суд на украинские власти и «рассказать всем СМИ» о том, какая демократия в незалежной.

«Я в этом году был четыре раза, в этот раз не пустили, обосновали это все отсутствием денежных средств. <…> Маленькая девочка приняла такое решение, я буду подавать в суд на украинские власти. Я сюда летел, рисковал жизнью - нарушение прав человека», - сказал артист в опубликованном в Instagram видеообращении, заметив при этом, что он «немалобюджетный человек» и деньги у него есть.

По словам певца, инцидент в международном аэропорту Борисполь произошел еще в минувший четверг, 20 декабря. «20 декабря не пустили в Киев. 10 часов провели в аэропорту ожидая ближайшего рейса», - написал Салтыков в соцсетях.

Кстати, стоит отметить, что, как сообщал сайт kp.ru, еще 30 ноября украинские власти запретили въезд в страну мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет.