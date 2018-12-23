Трамп выразил соболезнования в связи с цунами в Индонезии

СЕГОДНЯ 22:21 2018-12-23T22:22:00+03:00

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В воскресенье, 23 декабря, президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате обрушившегося на Индонезию разрушительного цунами.

«Немыслимое опустошение в связи с цунами в Индонезии. Более двухсот человек погибли, и еще около тысячи получили травмы или пропали без вести. Мы молимся за ваше восстановление и выздоровление. Америка с вами!» - написал хозяин Белого дома в своем Twitter.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, по последним данным, в результате цунами в Индонезии 222 человека погибли, 843 местных жителя пострадали, и еще 28 граждан пропали без вести.

Гигантская волна была зафиксирована в ночь на воскресенье, 23 декабря, в Зондском проливе, разделяющем индонезийские острова Ява и Суматра. По мнению экспертов, причиной стихийного явления, скорее всего, стало недавнее извержение вулкана Анак-Кракатау.