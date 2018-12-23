2018-12-23T23:02:22+03:00
В мире

Белый дом отказался считать поспешным решение о выводе войск из Сирии

По словам и.о. главы аппарата американской администрации Мика Малвейни, президент США Дональд Трамп работал над этим вопросом два года
Дарья ИВАШКИНА
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Исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик МалвейниИсполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик МалвейниФото: REUTERS
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В Вашингтоне заверили, что решение о выводе американских войск из Сирии не было поспешным. По словам исполняющего обязанности главы аппарата сотрудников Белого дома Мика Малвейни, президент США Дональд Трамп работал над этим вопросом два года.

«Это (информация о решении вывести войска из Сирии) стало известно благодаря утечке из Минобороны на этой неделе. Нельзя сказать, однако, что это произошло как гром среди ясного неба, так как президент США (Дональд Трамп) работал над этим вопросом два года», - сказал Малвейни в интервью телеканалу Fox News.

При этом он не стал отрицать, что решение о выводе сил из арабской республики было воспринято с неодобрением в Пентагоне, однако, по словам чиновника, оно «очень популярно среди обычных американцев».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 19 декабря появилась информация о выводе войск США из Сирии. Практически одновременно с этим американский лидер Дональд Трамп объявил о победе над террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ), деятельность которой запрещена во многих странах мира, в том числе и в России.

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