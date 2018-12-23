Репортер-обманщик из Spiegel присвоил пожертвования для детей-сирот

23 Дек. 23:12 2018-12-23T23:12:16+03:00

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Репортер немецкого журнала Der Spiegel Клаас Релоциус не только писал статьи о выдуманных людях, но еще и обманом присвоил деньги читателей. Об этом сообщила редакция издания, где он работал.

Стало известно, что мужчина организовал сбор денег в пользу “турецких детей-сирот”, но все полученные от читателей пожертвования переводил на свой банковский счет. Сбор средств осуществлялся с личной электронной почты Релоциуса, пишет Der Spiegel.

Издание отмечает, что пока неизвестно, сколько сердобольных людей откликнулось на просьбу репортера, сколько денег перевели и где теперь эти средства. Однако все имеющиеся у журнала материалы уже переданы прокуратуре, а редакция готова помогать ходу расследования.

Как рассказывал ранее сайт kp.ru, на этой неделе в Германии разразился скандал. Оказалось, что Клаас Релоциус на протяжении семи лет публиковал статьи, в которых реальные факты смешивались с выдумкой. Чтобы делать свои материалы более захватывающими, журналист просто искажал действительность и придумывал истории. Из 60 его статей, написанных для издания, не менее 14 были сфабрикованы.