2018-12-24T00:00:12+03:00
В мире

Аэропорт Бирмингема возобновил работу после проблем с управлением полетами

Рейсы на вылет и прибытие выполняются по расписанию
Юлия ДИВЕЕВА
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Международный аэропорт Бирмингема, ВеликобританияМеждународный аэропорт Бирмингема, ВеликобританияФото: СОЦСЕТИ
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В Великобритании возобновил работу международный аэропорт Бирмингема, расположенный в округе Солихалл (графство Уэст-Мидлендс). Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани на официальном сайте.

Ранее в воскресенье, 23 декабря, администрация распространила обращение, в котором предупредила о приостановке работы аэропорта из-за технических проблем с системой управления воздушным движением.

"Что касается произошедшей ранее технической проблемы управления воздушным движением, аэропорт Бирмингема сейчас устранил ее, и работа возобновлена. Мы благодарим пассажиров за терпение и приносим извинения за доставленные неудобства", - говорится в официальном Тwitter аэропорта.

Все рейсы на прибытие и вылет выполняются по расписанию.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что 20 декабря лондонский аэропорт Гатвик на целых шесть часов приостанавливал свою работу из-за двух беспилотных летательных аппаратов. В ночь на 22 декабря полиция британского графства Западный Сассекс объявила о задержании двух мужчин, предположительно, причастных к запуску дронов над взлетно-посадочной полосой столичной воздушной гавани.

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