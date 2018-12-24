Гостеп США предупредил о возможных терактах в Барселоне во время праздников

СЕГОДНЯ 00:18 2018-12-24T00:31:40+03:00

Ведомство не рекомендует американцам находиться в Рождество и Новый год в районе Рамбла

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Во время Рождества и Нового года в Барселоне повышается риск террористических атак. Об этом заявил Госдепартамент США на своем сайте в разделе предупреждений для американских граждан, выезжающих за рубеж.

В своем Twitter ведомство призывает граждан проявлять повышенную осторожность, находясь в зонах оживленного движения транспорта, в том числе автобусов, особенно находясь в барселонском районе Рамбла.

"Террористы могут атаковать практически без предупреждения, нацелившись на туристические места, транспортные узлы и другие общественные места", - говорится в сообщении Госдепартамента.

Напомним, как рассказывал сайт kp.ru, вечером в четверг, 17 августа 2017 года террористы въехали на микроавтобусе в толпу на оживленной улице Рамбла в Барселоне. В результате трагического инцидента 13 человек погибли, более 100 получили ранения.

Через несколько часов после первого теракта террористы попытались повторить атаку с использованием фургона в городе Камбрильс, который находится в 120 км от Барселоны. Пострадали шесть человек, в том числе один полицейский.