2018-12-24T01:41:48+03:00
Политика

Блок Порошенко заявил о лидерстве своих кандидатов на выборах в регионах

Кандидаты от партии действующего президента получили большинство в 40% регионов
Юлия ДИВЕЕВА
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На выборах в местные органы управления в регионах лидируют кандидаты "Блока Петра Порошенко"На выборах в местные органы управления в регионах лидируют кандидаты "Блока Петра Порошенко"Фото: REUTERS
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На Украине на прошедших 23 декабря выборах претендентов в главы объединенных территориальных общин (ОТО) среди лидеров около 40% составляют кандидаты от партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" (БПП). Об этом заявила пресс-служба политобъединения.

Голосование проходило в 78 ОТО на территории 13 областей Украины.

"По данным экзитполов, проведенных партийными штабами, более 40% кандидатов на должности председателей ОТО, которые лидируют по предварительным результатам, - кандидаты от партии или самовыдвиженцы - члены партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность", - говорится в сообщении.

Больше всего кандидатов от партии действующего президента поддерживают в Киевской, Черкасской, Ивано-Франковской, Тернопольской областях, передает ТАСС.

В воскресенье граждане Украины выбирали депутатов и глав девяти городских, 16 поселковых и 53 сельских объединенных территориальных общин. Выборы в местные органы власти в 10 областях, где введено военное положение, перенесены по решению Центральной избирательной комиссии Украины. Речь идет о Луганской, Николаевской,Винницкой, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

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