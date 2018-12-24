Сына экс-премьера Литвы Прунскене могли арестовать по делу о шпионаже в пользу РФ

СЕГОДНЯ 02:16 2018-12-24T02:16:14+03:00

В Литве, возможно, арестовали сына экс-премьера Казимиры Прунскене по обвинению в шпионаже Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Департамента госбезопасности республики не опроверг, но отказался подтвердить эту информацию

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В Литве по делу о шпионаже в пользу России мог быть арестован сын бывшего премьер-министра Литвы Казимиры Прунскене Вайдас Прунскус. Об этом заявил в телеэфире глава Департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис.

"Оставлю вопрос висеть в воздухе, я это не опровергаю и не подтверждаю", - сказал он.

Ранее Яунишкис утверждал, что в республике раскрыли группу лиц, собиравшую данные для неназванной российской спецслужбы, передает ТАСС.

Казимира Прунскене стала первым премьером в истории независимой Литвы. Она возглавляла правительство с 11 марта 1990 года до 10 января 1991 года. В отставку ушла на фоне роста цен. После ее ухода в Вильнюсе во время вооруженных стычек погибли более 10 человек.

Прунскене продолжала активно участвовать в политической жизни, баллотировалась на пост президента, была депутатом парламента. После тяжелой болезни, перенесенной в 2012 году, в политику она не вернулась.