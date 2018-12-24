2018-12-24T03:28:22+03:00
Общество

Полиция отпустила блогера Амирана Сардарова

Блогер пообещал в будущем проводить только санкционированные встречи с подписчиками
Юлия ДИВЕЕВА
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Автор YouTube-канала "Дневник хача" Амиран СардаровАвтор YouTube-канала "Дневник хача" Амиран СардаровФото: СОЦСЕТИ
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Автор YouTube-канала "Дневник хача" Амиран Сардаров отпущен из полиции. Об этом сообщил сам блогер в своем Instagram.

Сардарова ранее в воскресенье задержали в центре Москвы во время встречи с подписчиками. Он пригласил желающих через соцсеть, пообещав раздавать подарки. Но людей пришло гораздо больше чем он ожидал. В какой-то момент желающие получить подарки, автограф или просто сделать селфи с кумиром из "Дневника Хача" перестали помещаться на тротуаре и заблокировали движение транспорта.

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Блогера Амирана Сардарова отпустили из полиции
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В своем ролике, сделанном по дороге из участка домой, Сардаров поблагодарил полицейских, которые, по его словам, вытащили его из толпы из-за начинающегося "хаоса". Он также пообещал впредь проводить только санкционированные встречи.

Блогер признался, что он впервые был задержан полицией и попал в ОВД, и попросил отписаться подписчиков, получивших из его рук подарки.

"Вы их так быстро вырвали из рук. Всех с наступающим!" - отметил он.

Напомним, сайт kp.ru рассказываал, что автор популярного канала на YouTube "Дневник Хача" встречался 23 декабря с фолловерами на улице Охотный ряд, недалеко от гостиницы Four Seasons. У Амирана Сардарова 3,2 миллиона подписчиков на YouTube, 2,1 млн. - в Instagram.

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