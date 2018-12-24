2018-12-24T04:58:25+03:00
Наука

Посольство РФ ответило Маску на похвалу ракетного двигателя РД-180

Российские дипломаты назвали великолепным российско-американское сотрудничество в космосе
Юлия ДИВЕЕВА
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Глава SpaceX Илон МаскГлава SpaceX Илон МаскФото: REUTERS
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Великолепные российские двигатели делают великолепные люди. Так российское посольство в Соединённых Штатах ответило главе компании SpaceX Илону Маску на похвалу в адрес российского ракетного двигателя РД-180.

"Блестящий дизайн, за ним стоят великолепные люди, великолепное российско-американское сотрудничество в космосе", — говорится в Тwitter дипломатического ведомства.

Как рассказывал сайт kp.ru, Илон Маск с восхищением отозвался о двигателе РД-180, который используется при производстве американской двухступенчатой ракеты-носителя Atlas V.

"Стыдно, что Lockheed Martin и Boeing вынуждены использовать российский двигатель на Atlas, но его конструкция великолепна", - написал глава SpaceX.

В 2018 году НПО "Энергомаш" передало Соединенным Штатам по меньшей мере восемь экземпляров РД-180, поставка еще трех была запланирована на ноябрь. Сотрудничество по данному направлению США и России будет длиться вплоть до 2022 года.

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