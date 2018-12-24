2018-12-24T05:56:49+03:00
Происшествия

Число жертв цунами в Индонезии выросло до 229 человек

До сих пор неизвестна судьба 408 человек
Юлия ДИВЕЕВА
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Жители Карите в Падегланге, провинция Бантен ищут родных в списках погибших.Жители Карите в Падегланге, провинция Бантен ищут родных в списках погибших.Фото: REUTERS
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Число жертв цунами в Индонезии выросло до 229 человек. Более 400 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил официальный представитель национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо.

"На основе последних данных, полученных из районов, расположенных на островах Суматра и Ява, следует, что погибли 229 человек, около 720 получили ранения, еще 408 пропали без вести", - сказал он.

Свои дома из-за стихии покинули более 4,4 тысячи жителей. Обрушившиеся на побережье волны практически полностью разрушили более 520 домов, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал о 222 погибших и 28 пропавших без вести.

Напомним, цунами обрушилось на западное побережье Индонезии в минувшую субботу, 22 декабря, в 21:27 по местному времени (17:27 мск). Сильная волна образовалась между островами Суматра и Ява. Причиной стихийного явления, скорее всего, стало недавнее извержение вулкана Анак-Кракатау.

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