2018-12-24T06:23:17+03:00
Происшествия

Полиция Германии задержала подозреваемого в причастности к ИГ* юношу

Парень в соцсетях пропагандировал вступать в террористическую организацию и нападать на полицейских
Юлия ДИВЕЕВА
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Полиция Германии арестовала юношу, подозреваемого в причастности к террористической организацииПолиция Германии арестовала юношу, подозреваемого в причастности к террористической организацииФото: REUTERS
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В Германии полиция задержала 18 летнего жителя Гамбурга, которого подозревают в причастности к террористической организации “Исламское государство” (ИГ*, запрещена в РФ). Об этом сообщила местная полиция.

Как пишет сайт радиостанции Deutsche Welle, следователи полагают, что юноша в социальных сетях пропагандировал группировку ИГ, призывал вступать в нее, а также совершать нападения на полицейских.

После того, как прокуратура собрала достаточно доказательств подозрительной онлайн-активности парня, она смогла получить ордер на обыск, что позволило следователям прочесать его квартиру в районе Брамфельд на севере города. Полиция подтвердила, что в доме арестованного они нашли дополнительные доказательства его вины, но отказались сообщать какие именно.

Напомним, сайт "КП" писал, что 18 октября, появилась информация о том, что спецслужбы Германии предотвратили крупный теракт. ИГ планировала на территории ФРГ атаку на одном из крупнейших музыкальных фестивалей страны.

А во французском Страсбурге, расположенном на границе с Германией вечером 11 декабря местный житель 29-летний Шериф Шекатт открыл огонь по прохожим центре города. В результате его действий погибли трое и 13 человек были ранены. Причем, нападавший устроил бойню под крики "Аллах Акбар".

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