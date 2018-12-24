В 2018 году иностранные фонды вывели из России $1 млрд

СЕГОДНЯ 06:44 2018-12-24T06:44:19+03:00

Приток инвестиций в этом году был зафиксирован только в январе

Изменить размер текста: A A

Международные инвесторы вывели из российских фондов в 2018 году более одного миллиарда долларов. Объем оттока средств стал рекордным за последние пять лет и одним из самых худших показателей среди фондов развивающихся стран.

Как пишет газета "Коммерсантъ", только за последние три недели отток средств инвесторов из фондов, ориентированных на российский рынок составил 330 миллионов долларов. Иностранные инвесторы сохраняют негативный настрой по отношению к России.

По данным издания, приток инвестиций в объеме более полумиллиарда долларов был зафиксирован лишь в январе этого года, а уже весной иностранцы начали выводить свои деньги. Российские фонды потеряли 700 миллионов долларов.

Осенью отток средств снова возобновился. Аномальное поведение инвесторов на российском рынке вызвано геополитическим фоном вокруг страны: санкциями, политическим и экономическим давлением.

Больше российские фонды потеряли только в 2013 году. Тогда инвесторы вывели 3,1 миллиарда долларов.