Погода в Москве на 24 декабря 2018 года: на улицах будет скользко

СЕГОДНЯ 07:07 2018-12-24T07:07:50+03:00

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 24 декабря 2018 года

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Погода в Москве на 24 декабря 2018 года будет облачной. Практически на протяжении всего дня в городе будет идти снег - где-то его будет больше, где-то меньше. Также местами ожидается гололедица, поэтому на улицах будет скользко, и водителям стоит быть внимательнее на дорогах.

Что касается температуры воздуха, то, согласно данным Гидрометцентра России, в дневные часы столбики термометров будут находиться в пределах -7..-5 градусов, а ночью опустятся до -9..-7.

Ветер восточного и северо-восточного направления при этом будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.

Напомним, что уже через неделю в России начнутся долгожданные новогодние каникулы. Сайт kp.ru писал о том, как именно мы отдыхаем в эти праздничные дни.