В США автомобиль протаранил здание церкви во время воскресной службы

СЕГОДНЯ 07:20 2018-12-24T07:50:53+03:00

В результате инцидента травмы получили шесть человек

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Неизвестный мужчина, будучи за рулем автомобиля, протаранил стену здания Объединенной Методистской Церкви в американском городе Колумбус штата Огайо. В результате инцидента пострадали шесть человек.

Авария произошла на минувших выходных во время проведения воскресной службы. Около сотни прихожан собрались в здании церкви, чтобы посмотреть выступления хора по случаю Рождества.

По словам священника Джея Андерсона, когда машина протаранила стену, та буквально "взорвалась". Многие прихожане получили порезы от осколков витражей, передает агентство Associated Press.

Причина случившегося пока неизвестна.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в ноябре машина также врезалась в стену религиозной постройки в Москве. Иномарка, за рулем которой находился сотрудник полиции, сначала снесла металлический забор, а потом протаранила стену храма Иоанна Богослова.