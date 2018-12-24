2018-12-24T07:28:45+03:00
Звезды

Шнуров и Собчак в соцсети обменялись матерными стихами

Телеведущая рассказала куда идти тем, кто обсуждает ее личную жизнь, и попросила взять с собой музыканта
Юлия ДИВЕЕВА
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Ксения Собчак и Сергей Шнуров обменялись в соцсети стишками с ненормативной лексикой. ФОТО Борис Кудрявов + Александр ГлузКсения Собчак и Сергей Шнуров обменялись в соцсети стишками с ненормативной лексикой. ФОТО Борис Кудрявов + Александр Глуз
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Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров и телеведущая Ксения Собчак сочинили в адрес друг друга стихотворения, содержащие мат, и разместили их в соцсети.

Музыкант в своем Instagram написал стишок, в котором критикует неких медиаперсон, которые сначала выставляют на всеобщее обозрение свою личную жизнь, а потом требуют от публики прекратить эту их жизнь обсуждать и разбирать по косточкам.

“И разместив очередное фото смело,

Сопроводив его посланием от Ошо,

Подписчику дают понять, - не ваше дело,

Живите своей жизнью, мой хороший” - написал Сергей.

Собчак поняла намек и приняла это стихотворение на свой счет. Она ответила Шнурову, подписав свою частушку "Посвящается @shnurovs, фром зе ботом оф май харт!” (Посвящается Шнурову, из глубины моего сердца).

“Всем тем, кто в ожидании кинца

"Смотрите, она вышла без кольца"».

С утра все "кумушки" заняли в зале место,

Чтоб помесить всех сплетен тесто”...

Дальше Ксения не ограничивая себя нормативной лексикой рассказывает читателям куда им следует пойти, а также просит взять с собой Сергея Шнурова.

Ранее в соцсети пользователи обратили внимание на то, что замужняя Собчак появилась в обществе без обручального кольца и гадали, что бы это могло значить.

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