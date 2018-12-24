Шнуров и Собчак в соцсети обменялись матерными стихами
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров и телеведущая Ксения Собчак сочинили в адрес друг друга стихотворения, содержащие мат, и разместили их в соцсети.
Музыкант в своем Instagram написал стишок, в котором критикует неких медиаперсон, которые сначала выставляют на всеобщее обозрение свою личную жизнь, а потом требуют от публики прекратить эту их жизнь обсуждать и разбирать по косточкам.
“И разместив очередное фото смело,
Сопроводив его посланием от Ошо,
Подписчику дают понять, - не ваше дело,
Живите своей жизнью, мой хороший” - написал Сергей.
Собчак поняла намек и приняла это стихотворение на свой счет. Она ответила Шнурову, подписав свою частушку "Посвящается @shnurovs, фром зе ботом оф май харт!” (Посвящается Шнурову, из глубины моего сердца).
“Всем тем, кто в ожидании кинца
"Смотрите, она вышла без кольца"».
С утра все "кумушки" заняли в зале место,
Чтоб помесить всех сплетен тесто”...
Дальше Ксения не ограничивая себя нормативной лексикой рассказывает читателям куда им следует пойти, а также просит взять с собой Сергея Шнурова.
Ранее в соцсети пользователи обратили внимание на то, что замужняя Собчак появилась в обществе без обручального кольца и гадали, что бы это могло значить.