2018-12-24T08:08:59+03:00
Политика

Парламенты России и Вьетнама поддержат согласованные сторонами проекты

Такое заявление сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Парламенты России и Вьетнама поддержат согласованные проектыПарламенты России и Вьетнама поддержат согласованные проектыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Парламенты России и Вьетнама обеспечат законодательную поддержку решений, принятых руководством двух стран на высшем уровне. Такое заявление сделал председатель Государственной думы Вячеслав Володин во время встречи с премьер-министром Социалистической Республики Нгуен Суан Фуком.

Спикер нижней палаты российского парламента подчеркнул, что такие переговоры придают динамику двусторонним отношениям и позволяют им развиваться с учетом "глубоких корней".

"Мы считаем, что необходимо хранить историю, которая является для нас объединительной, и, имея такую основу, делать все для укрепления нашей дружбы и развития отношений", - сказал Володин.

Между тем, как сообщает ТАСС, во время переговоров политики отметили также необходимость активизации культурного обмена и развития туризма. Помимо этого, премьер Вьетнама выразил благодарность российским властям за выделение почти тысячи стипендий студентам Социалистической Республики.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее наши страны заявили о намерении укрепить военное сотрудничество и вывести его на новый уровень.

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