Больше всего должников по кредитам среди жителей северных регионов России

СЕГОДНЯ 08:07 2018-12-24T08:07:32+03:00

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Среди российских регионов самый высокий уровень закредитованности населения наблюдается в Калмыкии. А лидером по показателю кредитной нагрузки перед банками на одного работающего стал Ямало-Ненецкий автономный округ.

Согласно данным исследования РИА Новости, в последние два года граждане стали намного чаще брать розничные кредиты, при том, что зарплаты растут гораздо медленнее. Все это ведет к значительному росту кредитной нагрузки россиян.

Первое место с наименьшим количеством кредитов в рейтинге занимает Республика Крым, второе – Севастополь. Эксперты отмечают, что невысокий уровень закредитованности регионов связан с тем, что они недавно вошли в состав России и население не успело еще набрать кредитов. Кроме того, далеко не все крупные банки РФ имеют на полуострове свои представительства.

Также в пятерке регионов с низким процентом кредитов Ингушетия, Дагестан и Чечня. А в десятку входят: Чукотка, Москва, Камчатский край, Сахалинская и Магаданская области.

Калмыкия занимает последнее место в этом рейтинге с большим отрывом. Закредитованность в этом регионе составляет 83%, а у второго региона с конца в рейтинге, Адыгее, – 69%.

По абсолютной кредитной нагрузке на одного работающего лидируют северные регионы, где относительно высокие зарплаты. В Ямало-Ненецком автономном округе уровень задолженности на одного работающего жителя составляет 422 тысячи рублей, в Ханты-Мансийском автономном округе - 403 тыс. руб., в Республике Саха (Якутия) - 361 тыс. руб., в Ненецком автономном округе - 329 тыс. руб. Замыкает пятерку Тюменская область, где задолженность в пересчете на одного работающего составила 300 тысяч рублей.

Наименьшая кредитная нагрузка на одного работающего в абсолютном выражении наблюдается в южных регионах: в Ингушети объем выданных (31 тыс. руб.), в Республике Крым и Севастополе, где на одного работающего приходится 32 и 35 тысяч рублей кредитов соответственно.