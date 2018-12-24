2018-12-24T09:01:03+03:00
Происшествия

Москвичей призвали быть бдительными на дорогах из-за снегопадов

В понедельник, 24 декабря, в столице выпадет около 5 мм осадков
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Синоптики пообещали москвичам снегопадыСиноптики пообещали москвичам снегопадыФото: Евгения ГУСЕВА
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В начале этой недели в Москве почти постоянно будет идти снег в связи с этим жителей и гостей столицы призвали быть более внимательными на дорогах.

Сайт kp.ru писал о том, что в понедельник, 24 декабря, в городе ожидается не только снегопад, но и гололедица. На улицах будет очень скользко, поэтому стоит быть аккуратнее.

В целом же, москвичей ждёт снежная и умеренно морозная погода. Температура воздуха днем будет находиться в пределах -7..-5 градусов. Причиной тому станет пришедший с юга циклон, который забрасывает в столичный регион массивы снеговых туч.

"Ожидаемое количество осадков - около 5 мм, сугробы вырастут до 27-29 см, что соответствует климатической норме последней декады января", - сообщает метеорологическое агентство "Фобос".

Синоптики уточняют, что относительная влажность в начале недели составит 85-90%, а атмосферное давление остановится на показателе в 740 миллиметров ртутного столба.

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