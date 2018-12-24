Белый дом: народ поддержал решение Трампа о выводе войск из Сирии

СЕГОДНЯ 09:12 2018-12-24T09:12:10+03:00

Решение Трампа о выводе войск из Сирии не было поспешным Фото: Евгения ГУСЕВА

С неодобрением такой шаг восприняли лишь в министерстве обороны США

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Пентагон выступил с критикой решения президента США Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии, однако данный шаг нашел активную поддержку среди простых граждан страны. Такое заявление сделал директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвани, который в настоящий момент исполняет также обязанности руководителя аппарата администрации главы государства.

"Мы признаем, что это решение непопулярно в политических кругах и, в частности, в министерстве обороны, однако оно популярно среди простых американцев", — цитирует Малвани телеканал Fox News.

При этом представитель Белого дома подчеркнул, что решение о выводе войск не было спонтанным.

Ранее сайт kp.ru уже писал о том, что Трамп работал над деталями данного плана на протяжении двух лет. Он с самого начала говорил о нежелании держать американских солдат в Сирии вечно.