2018-12-24T09:33:33+03:00
Экономика

Подарочные пластиковые карты могут оказаться под контролем

Общественники предложили контролировать их оборот, чтобы пресечь попытки обналичивания денежных средств
Ася РОМАНЧУК
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Подарочные сертификаты в магазинах хотят взять под контрольПодарочные сертификаты в магазинах хотят взять под контрольФото: Иван ПРОХОРОВ
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Представители Национальной платежной ассоциации (НПА) обратились в ФАН и Росфинмониторинг с предложением взять под контроль оборот пластиковых подарочных карт, которые сегодня присутствуют во многих торговых сетях. По словам исполнительного директора организации Марии Михайловой, бесконтрольность в данной сфере приводит к тому, что подобным образом можно обналичить до миллиона рублей.

Если предложение будет одобрено, то потребители не смогут дарить друг другу карты, выпущенные магазинами. Оставить возможность передачи сертификата третьим лицам можно только в том случае, если ритейлеры будут сотрудничать с банками. Это снизит риск преступного использования пластика для мошеннических схем. Ассоциация готовит еще одно письмо, теперь в Центробанк

Сегодня оценить объем выпускаемых карт почти невозможно, каждая торговая сеть предлагает потребителю свое количество сертификатов. Эта ситуация требует регуляторного вмешательства, считают в ассоциации.

Решить проблему можно двумя способами: привязать подарочные карты к банковским продуктам, тогда ритейлеры смогут выпускать их только в сотрудничестве с кредитной организацией и все средства будут подконтрольны. Либо покупатель будет вносить предоплату ритейлеру, после чего картой сможет пользоваться только он сам, передать третьему лицу пластик будет невозможно.

В ЦБ отметили, что «подобные идеи периодически высказываются отдельными участниками платежного рынка, однако их целесообразность требует серьезной оценки с точки зрения влияния на конечного потребителя», пишет газета «Известия»

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