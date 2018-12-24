Роспотребнадзор напомнил о правилах обращения с петардами и фейерверками

СЕГОДНЯ 09:41 2018-12-24T09:41:38+03:00

В ведомстве указали на то, что важно выбрать качественный пиротехнических товар и соблюдать инструкции по его хранению

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В преддверии новогодних праздников Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по приобретению и использованию пиротехники, в частности петард и фейерверков.

Прежде всего, в ведомстве не рекомендовали покупать такие изделия с рук и в местах несанкционированной торговли - жилых зданиях, вокзалах и подземных переходах. При осмотре же продукции стоит обратить внимание на ее внешний вид и оформление. Не следует брать мятые и деформированные изделия. Также на каждой упаковке должен быть сертификационный знак, единый знак обращения на рынке ЕАЭС и маркировочные обозначения на русском языке, указывающие дату окончания срока годности, требования по безопасному хранению, информацию об изготовителе и класс опасности пиротехники.

Стоит отметить, что первые три класса предназначены для использования в быту, а петарды IV и V классов являются продукцией технического назначения, и могут продаваться только по спецлицензии. При этом радиус опасной зоны III класса составляет не более 30 м, а для II и I классов - 5 м и 0,5 м соответственно.

Хранить такие изделия необходимо в недоступных для детей сухих местах и на расстоянии от отопительных приборов, а использовать - только на улице. Запрещается запускать фейерверки в помещениях, на крышах, балконах, во время массовых мероприятий и на территориях особо ценных объектов культурного наследия. Также нельзя бросать петарды в огонь, ударять их, держать в руках (кроме бенгальских огней и хлопушек), наклоняться над ними во время поджигания фитиля, а если он потух, то не стоит пытаться зажечь еще раз, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Ранее сайт kp.ru писал также о том, как выбрать качественную новогоднюю елку - живую или искусственную.