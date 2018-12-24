Трамп рассказал об обещании Эрдогана уничтожить остатки ИГ* в Сирии

СЕГОДНЯ 09:53 2018-12-24T09:53:07+03:00

По мнению президента США, американским войскам больше нет смысла оставаться в арабской республике

Изменить размер текста: A A

Президент Турции Тайип Эрдоган пообещал своему американскому коллеге Дональду Трампу искоренить остатки террористической ячейки в Сирии. Об этом рассказал сам президент США, который в очередной раз подтвердил намерение вывести войска с территории арабской республики.

"Президент Турции Эрдоган решительно заверил меня в том, что он уничтожит все, что осталось от ИГ* в Сирии... А он человек, который может сделать это, плюс Турция [находится] прямо "по соседству". Наши войска возвращаются домой!" - написал Трамп у себя на странице в Twitter.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в воскресенье лидеры США и Турции пообщались по телефону. Тогда стало известно, что Эрдоган предложил Трампу свою поддержку в выводе американских военнослужащих из Сирии.

* - запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство".