Трамп рассказал об обещании Эрдогана уничтожить остатки ИГ* в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган пообещал своему американскому коллеге Дональду Трампу искоренить остатки террористической ячейки в Сирии. Об этом рассказал сам президент США, который в очередной раз подтвердил намерение вывести войска с территории арабской республики.
"Президент Турции Эрдоган решительно заверил меня в том, что он уничтожит все, что осталось от ИГ* в Сирии... А он человек, который может сделать это, плюс Турция [находится] прямо "по соседству". Наши войска возвращаются домой!" - написал Трамп у себя на странице в Twitter.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в воскресенье лидеры США и Турции пообщались по телефону. Тогда стало известно, что Эрдоган предложил Трампу свою поддержку в выводе американских военнослужащих из Сирии.
* - запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство".
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