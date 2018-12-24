Анаболические стероиды попали в список запрещенных ядовитых веществ

СЕГОДНЯ 10:42 2018-12-24T11:20:39+03:00

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Список сильнодействующих ядовитых веществ в России пополнился анаболическими стероидами. Постановление было подписано премьер-министром страны Дмитрием Медведевым. Документ регламентирует запрет свободной продажи ряда средств, которые считаются опасными. Распространение таких препаратов подпадает под статью 234 УК РФ распространение которых влечет за собой наказание по статье 234 Уголовного кодекса.

В список вошли анаболические стероиды — энестебол, эпитиостанол, пропетандрол, меболазин, роксиболон и другие препараты, которые являются модифицированным вариантом опасных веществ, уже запрещенных к обороту. Контролировать оборот данных препаратов будут государственные органы власти. В МВД уже отметили, то торговля данными веществами часто ведется в интернете, но это не значит, что продавец сможет избежать ответственности.

В правительстве объясняют, что данный запрет нельзя считать ужесточением, так как вещества очень опасны. Они будут недоступны для простых потребителей, но их продолжат исследовать в научных целях.

Эксперт Лиги здоровья нации, завкафедрой Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава РФ, профессор Евгений Ачкасов уверяет, что прием таких препаратов приводит к тяжелым последствиям для организма. Анаболики позволяют нарастить мышечную массу человека, но сердце не может справиться с нагрузкой. Еще один минус о котором стоит помнить, анаболические стероиды угнетают синтез собственных половых гормонов, что приводит к импотенции, пишет газета «Известия».

Несколько лет назад в пермской краевой клинической больнице скончался 31-летний колумбиец Алексис Торрес. Инфекция одолела молодого цветущего спортсмена за несколько недель. Причиной стал прием запрещенных анаболиков.

О данных препаратах Владимир Турчинский говорил, что это как " проститутки - приятно, но небезопасно"