Россия предложила помочь пострадавшей от цунами Индонезии
Россия готова помочь Индонезии в создании системы предупреждения о стихийных бедствиях, чтобы ситуация с обрушившимся на республику цунами больше не повторилась. Такое заявление сделал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
"Готовы оказать содействие Джакарте в создании системы предупреждения о стихийных бедствиях. Пригласили посла Индонезии ознакомиться с возможностями российской орбитальной системы дистанционного зондирования Земли", - написал политик у себя на странице в Twitter.
Напомним, что в минувшую субботу, 22 декабря, мощное цунами обрушилось на индонезийские острова Ява и Суматра. Жертвами стихийного бедствия, по последним данным, стали более 280 человек, еще около 720 получили травмы. Несколько сотен местных жителей все еще числятся пропавшими без вести.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее свои соболезнования в связи со случившимся выразил президент России Владимир Путин, который пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.