Россия предложила помочь пострадавшей от цунами Индонезии

СЕГОДНЯ 10:44 2018-12-24T10:44:49+03:00

Речь идет о создании системы предупреждения о стихийных бедствиях на основе возможностей нашей орбитальной системы

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Россия готова помочь Индонезии в создании системы предупреждения о стихийных бедствиях, чтобы ситуация с обрушившимся на республику цунами больше не повторилась. Такое заявление сделал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Готовы оказать содействие Джакарте в создании системы предупреждения о стихийных бедствиях. Пригласили посла Индонезии ознакомиться с возможностями российской орбитальной системы дистанционного зондирования Земли", - написал политик у себя на странице в Twitter.

Напомним, что в минувшую субботу, 22 декабря, мощное цунами обрушилось на индонезийские острова Ява и Суматра. Жертвами стихийного бедствия, по последним данным, стали более 280 человек, еще около 720 получили травмы. Несколько сотен местных жителей все еще числятся пропавшими без вести.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее свои соболезнования в связи со случившимся выразил президент России Владимир Путин, который пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.