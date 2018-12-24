Волкер назвал условие своего визита в Москву
Спецпредставитель Соединенных Штатов по Украине Курт Волкер заявил, что готов посетить Москву лишь при условии освобождения моряков, задержанных российскими пограничниками во время провокации в Керченском проливе.
При этом дипломат напомнил, что ранее из-за всей этой ситуации американский президент Дональд Трамп отменил встречу с главой РФ Владимиром Путиным.
"Я также решил, что сейчас для меня будет невозможно посетить Москву. Надеюсь, я сделаю это уже в следующем году, как только моряков освободят", — сказал Волкер в интервью телеканалу "1+1".
Он также выразил надежду на то, что Россия все же решится на этот "жест доброй воли" и отпустит задержанных за нарушение госграницы украинцев до наступления Рождества.
Между тем, напомним, что ранее сам президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее в Керченском проливе провокацией. По его словам, украинские корабли без разрешения вошли в российские территориальные воды, которые были такими даже до присоединения Крыма, и, не отвечая на запросы пограничников, начали двигаться прямо к мосту. В результате катера были доставлены в ближайший порт, а моряки задержаны. Среди них оказались сотрудники СБУ, которые признались в намерении осуществить провокацию.
Сайт kp.ru писал о том, что по факту нарушения границы возбудили уголовное дело.
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