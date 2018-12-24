2018-12-24T11:31:58+03:00
В мире

Премьер-министр Великобритании проведет незапланированное заседание кабмина по Brexit 2 января

9 января в британском парламенте состоятся дебаты по проекту соглашения
Сакина НУРИЕВА
Поделиться:
Премьер-министр Великобритании Тереза МэйПремьер-министр Великобритании Тереза МэйФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила на 2 января экстренное заседание по "жесткому" Brexit (без сделки с ЕС). Об этом сообщила газета Financial Times.

Встреча состоится для разработки плана действий перед началом двухдневных дебатов по проекту соглашения об условиях выхода Великобритании из ЕС в британском парламенте 9 января.

При этом о дате гослосования пока не сообщается. Ранее оно было назначено на 11 декабря, но премьер-министр перенесла его на январь из-за того, что Палата общин была не готова поддержать сделку.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщил, что в Британии раскрыли «заговор военных», мечтавших свергнуть с поста премьер-министра страны Терезу Мэй.

Британские СМИ информировали, что министр обороны Соединённого Королевства Гэвин Уильямсон якобы обсуждал план свержения действующего премьер-министра с друзьями из околоармейских кругов.

Еще больше материалов по теме: «Последствия Brexit: Британия выходит из ЕС»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Россия и Азербайджан подготовила план экономического сотрудничества до 2024 года
В России готова к работе последняя станция для цифрового ТВ за Полярным кругом
Лавров: США демонизируют образ РФ, чтобы держать в дисциплине Европу
СБУ возбудила уголовное дело из-за трансляции телеканала RT на Украине
Волкер назвал условие своего визита в Москву
Сергей Лавров призвал к постепенному пересмотру санкций в отношении КНДР
Россия предложила помочь пострадавшей от цунами Индонезии
Анаболические стероиды попали в список запрещенных ядовитых веществ
В Турции задержали 22 подозреваемых в связях с Фетхуллахом Гюленом
Путин поздравил президента Азербайджана с днем рождения
Цена нефти Brent поднялась до $54,38 после значительного падения
Трамп рассказал об обещании Эрдогана уничтожить остатки ИГ* в Сирии
Роспотребнадзор напомнил о правилах обращения с петардами и фейерверками