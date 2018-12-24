Премьер-министр Великобритании проведет незапланированное заседание кабмина по Brexit 2 января
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила на 2 января экстренное заседание по "жесткому" Brexit (без сделки с ЕС). Об этом сообщила газета Financial Times.
Встреча состоится для разработки плана действий перед началом двухдневных дебатов по проекту соглашения об условиях выхода Великобритании из ЕС в британском парламенте 9 января.
При этом о дате гослосования пока не сообщается. Ранее оно было назначено на 11 декабря, но премьер-министр перенесла его на январь из-за того, что Палата общин была не готова поддержать сделку.
Напомним, ранее сайт kp.ru сообщил, что в Британии раскрыли «заговор военных», мечтавших свергнуть с поста премьер-министра страны Терезу Мэй.
Британские СМИ информировали, что министр обороны Соединённого Королевства Гэвин Уильямсон якобы обсуждал план свержения действующего премьер-министра с друзьями из околоармейских кругов.
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