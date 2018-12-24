В России готова к работе последняя станция для цифрового ТВ за Полярным кругом

СЕГОДНЯ 11:18 2018-12-24T11:18:52+03:00

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Система для цифрового вещания полностью готова в России, после Нового года страна перейдет на цифру, аналоговое вещание будет недоступно. Накануне за Полярным кругом открыли последнюю передающую станцию, которая сделает вещание доступным для жителей Мурманской области. Даже отдаленные поселки, жители которых до недавнего времени вовсе не имели доступ к ТВ, так как сигнал был очень слабый, смогут получить качественное изображение.

Всего за время подготовки к переходу на цифру было построено 5040 телевышек, поселок Видяево стал крайне точкой на карте цифрового вещания в России. Жители делятся радостью: раньше ловило 102 канала и то очень плохо, а сейчас все в отличном качестве.

Всего за 10 лет можно было охватить территорию 47 таких стран как Германия. Чтобы построить крупнейшую во всем мире телесеть — в России работали рекордными темпами — запускали по передатчику каждые восемь часов, делится генеральный директор ФГУП «РТРС» Андрей Романченко.

Если пользователь не заметил улучшения изображения, значит его телевизор все еще принимает аналоговый сигнал. Чтобы после его отключения не остаться без ТВ, нужно для всех моделей, выпущенных ранее 2012 года, приобрести специальную приставку.

Льготникам в покупке оборудования обещают помочь местные власти. Окончательно страна перейдет на цифровое вещание летом 2019 года, сообщает Пятый канал.

Изначально планировалось, что переход на цифру будет осуществлен в январе 2019 года, но этот срок решили немного сдвинуть, чтобы все успели как следует подготовиться.