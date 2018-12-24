Россия и Азербайджан подготовила план экономического сотрудничества до 2024 года

СЕГОДНЯ 11:22 2018-12-24T11:36:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Москва и Баку разработали план план совместных действий по ключевым направлениям экономического сотрудничества до 2024 года. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол России в Азербайджане Михаил Бочарников.

Он отметил, что российская сторона рассматривает отношения двух стран как стратегическое партнерство. Москва и Баку смогли укрепить и развить политические и экономические контакты. Об этом посол рассказал на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Азербайджан.

В следующем году стороны намерены привести в действие подписанные ранее договорённости. В приоритете стоят экономические связи. В этом направлении уже разработаны документы и программа взаимодействия до 2024 года.

"Есть план совместных действий по ключевым направлениям экономического сотрудничества, состоящий из пяти "дорожных карт". Это предстоит реализовывать. Главным венцом наших отношений, конечно же, будут политические связи", - сказал дипломат.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что президент России Владимир Путин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с 57-летием.