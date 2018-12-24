В Киеве заявили, что зарплаты "Нафтогаза" могут разорить бюджет страны

СЕГОДНЯ 11:42 2018-12-24T11:58:07+03:00

Компания рассчитывает получить 90 млрд гривен субсидий, тогда как власти готовы предоставить почти в два раза меньше средств

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Запрашиваемые компанией "Нафтогаз" государственные субсидии могут просто разорить украинский бюджет. Такого мнения придерживается министр социальной политики страны Андрей Рева.

По его словам, компания запросила 90 млрд гривен, тогда как в бюджет страны на эти цели заложено лишь 55 млрд.

"Если "Нафтогаз" будет выплачивать такие бонусы, как сейчас, то денег может и не хватить. Зарплаты "Нафтогаза" могут разорить любой бюджет", - сказал глава ведомства в интервью порталу "Страна.UA".

При этом Рева подчеркнул, что, в принципе, если компания будет вести себя "прилично", то имеющихся средств хватит.

Напомним, что ранее "Нафтогаз" потребовал от Киева 236 млн долларов в рамках компенсации за ущерб, нанесенный поставками газа населению по ценам гораздо ниже рыночных. Сайт kp.ru писал о том, что руководство компании винит в своих финансовых проблемах именно украинских властей. Так, правительство отказывается компенсировать потери предприятия от продажи топлива по льготным ценам, что является нарушением действующего законодательства.