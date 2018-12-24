В Киеве заявили, что зарплаты "Нафтогаза" могут разорить бюджет страны
Запрашиваемые компанией "Нафтогаз" государственные субсидии могут просто разорить украинский бюджет. Такого мнения придерживается министр социальной политики страны Андрей Рева.
По его словам, компания запросила 90 млрд гривен, тогда как в бюджет страны на эти цели заложено лишь 55 млрд.
"Если "Нафтогаз" будет выплачивать такие бонусы, как сейчас, то денег может и не хватить. Зарплаты "Нафтогаза" могут разорить любой бюджет", - сказал глава ведомства в интервью порталу "Страна.UA".
При этом Рева подчеркнул, что, в принципе, если компания будет вести себя "прилично", то имеющихся средств хватит.
Напомним, что ранее "Нафтогаз" потребовал от Киева 236 млн долларов в рамках компенсации за ущерб, нанесенный поставками газа населению по ценам гораздо ниже рыночных. Сайт kp.ru писал о том, что руководство компании винит в своих финансовых проблемах именно украинских властей. Так, правительство отказывается компенсировать потери предприятия от продажи топлива по льготным ценам, что является нарушением действующего законодательства.
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