Неизвестные нарисовали свастику на арт-объекте в Киеве

СЕГОДНЯ 11:53 2018-12-24T12:04:11+03:00

В Сети посчитали, что появление данного символа на скульптуре синей руки сделало ее еще больше похожей на приветствие нацистов

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Неизвестные вандалы разрисовали арт-объект, установленный в центре Киева в сентябре этого года. На тыльной стороне гигантской синей руки появился символ, сильно напоминающий свастику.

Как сообщает "Информатор", граффити было нарисовано минувшей ночью с воскресенья на понедельник, 24 декабря. Пользователи соцсетей посчитали, что появление свастики на руке, сделало данный арт-объект еще более похожим на приветствие нацистов.

Между тем, напомним, что сама скульптура, получившая название Middle Way ("Золотая середина"), была установлена на бульваре Тараса Шевченко после того, как там в рамках декоммунизации снесли памятник вождю пролетариата Владимиру Ильичу Ленину.

Сайт kp.ru писал о том, что данный арт-объект создал румынский скульптор Богдан Раци, который заявил, что синяя рука символизирует дружбу и общение.