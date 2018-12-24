СЕГОДНЯ 11:58 2018-12-24T12:03:10+03:00

Каталонская полиция начала поиски мужчины, который мог планировать террористическую атаку в Барселоне Фото: REUTERS

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Полиция Каталонии приступила к поиску мужчины, который мог планировать террористическую атаку в испанской Барселоне во время новогодних праздников. Об этом сообщила газета El Mundo.

Теракт намеревался устроить подданный Марокко. Региональные правоохранительные органы осведомили часть своих сотрудников, а также полицию города о возможной угрозе. В местах массового скопления людей попросили усилить меры безопасности, в частности на туристической улице Рамбла и в районе храма святого семейства (Саграда Фамилия).

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Госдепартамент США предупредил о возможных терактах в Барселоне во время праздников.

В ведомстве попросили граждан проявлять повышенную осторожность в местах оживленного движения транспорта, в том числе автобусов, особенно находясь в барселонском районе Рамбла.