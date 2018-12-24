2018-12-24T12:03:10+03:00
В мире

Каталонская полиция начала поиски мужчины, который мог планировать террористическую атаку в Барселоне

Правоохранительные органы подозревают подданного Марокко
Сакина НУРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Каталонская полиция начала поиски мужчины, который мог планировать террористическую атаку в БарселонеКаталонская полиция начала поиски мужчины, который мог планировать террористическую атаку в БарселонеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Полиция Каталонии приступила к поиску мужчины, который мог планировать террористическую атаку в испанской Барселоне во время новогодних праздников. Об этом сообщила газета El Mundo.

Теракт намеревался устроить подданный Марокко. Региональные правоохранительные органы осведомили часть своих сотрудников, а также полицию города о возможной угрозе. В местах массового скопления людей попросили усилить меры безопасности, в частности на туристической улице Рамбла и в районе храма святого семейства (Саграда Фамилия).

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Госдепартамент США предупредил о возможных терактах в Барселоне во время праздников.

В ведомстве попросили граждан проявлять повышенную осторожность в местах оживленного движения транспорта, в том числе автобусов, особенно находясь в барселонском районе Рамбла.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Посольство РФ опубликовало имена россиян, погибших при крушении самолета в Конго
В Южной Корее оштрафовали автоконцерн BMW на $10 млн
Путин огласит послание Федеральному собранию в I квартале 2019 года
Силуанов ознакомился с инвестпроектами на 15,3 трлн рублей
Пользователи iPhone массово жалуются на проблемы после обновления
На роль Джеймса Бонда в новом фильме предложили взять трансгендера
Газета The Sunday Times опубликовала имена и фотографии всех российских сотрудников британского бюро Sputnik
Пашинян встретится с Путиным в Москве 27 декабря
Лукашенко посетит Россию 25 декабря для переговоров с Путиным
Неизвестные нарисовали свастику на арт-объекте в Киеве
Ученые смогли найти ген, влияющий на агрессивное поведение
В Киеве заявили, что зарплаты "Нафтогаза" могут разорить бюджет страны
В Австралии с 2019 года ужесточат контроль за использованием дронов
Россия и Азербайджан подготовила план экономического сотрудничества до 2024 года
В России готова к работе последняя станция для цифрового ТВ за Полярным кругом
Лавров: США демонизируют образ РФ, чтобы держать в дисциплине Европу
Премьер-министр Великобритании проведет незапланированное заседание кабмина по Brexit 2 января
СБУ возбудила уголовное дело из-за трансляции телеканала RT на Украине
Волкер назвал условие своего визита в Москву
Сергей Лавров призвал к постепенному пересмотру санкций в отношении КНДР
Россия предложила помочь пострадавшей от цунами Индонезии
Анаболические стероиды попали в список запрещенных ядовитых веществ
В Турции задержали 22 подозреваемых в связях с Фетхуллахом Гюленом
Путин поздравил президента Азербайджана с днем рождения
Цена нефти Brent поднялась до $54,38 после значительного падения
Трамп рассказал об обещании Эрдогана уничтожить остатки ИГ* в Сирии
Роспотребнадзор напомнил о правилах обращения с петардами и фейерверками